Pedro sofreu agressão do ex-preparador físico no dia 29 de julho, após o jogo contra o Atlético-MG, no vestiário do Estádio Independência, depois da vitória do Rubro-Negro. O caso culminou na demissão do ex-membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli, e implodiu uma crise nos bastidores do Fla.