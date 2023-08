Gabigol não marca gol com bola rolando pelo Campeonato Brasileiro desde o jogo contra o Fortaleza, realizado no dia 01 de julho. Desde então, o Flamengo disputou sete partidas pelo torneio, e o camisa 10 só voltou a balançar as redes no último domingo (20), contra o Coritiba. O tento, no entanto, foi de pênalti.