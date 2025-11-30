Pedro comanda trio elétrico do Flamengo em festa no Rio; veja os registros

Em uma tarde que parou o Centro do Rio, Pedro assumiu o comando do trio elétrico e arrastou uma verdadeira maré rubro-negra para celebrar o tão sonhado tetra da Libertadores, transformando a cidade em um grande palco da Nação e fazendo a festa ficar à altura da grandeza do Flamengo.

Apesar de ter ficado fora da final por motivos físicos, Pedro tomou o comando do microfone, puxou gritos, incendiou a torcida e liderou a celebração da Nação, homenageando os companheiros e levantando ainda mais o astral do elenco campeão.

Para ficar na eternizado na memória, confira alguns dos melhores registros dos jogadores do Flamengo na festa do tetra da ibertadores;

A festa do Flamengo no centro do Rio

O trajeto do desfile terá 850 metros de percurso, com saída da Rua Primeiro de Março, em frente à Rua Buenos Aires. A chegada será na Av. Antônio Carlos, perto de Rua Araújo Porto Alegre.

O Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro faz uma festa no Centro do Rio que espera mais de 500 mil torcedores, e o Lance! te mostra todos os detalhes - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado (29/11/2025).

Fla deixa Lima como tetra campeão da Libertadores

A chegada ao Rio foi tranquila e aconteceu por volta das 10h10 (de Brasília) no Aeroporto do Galeão, mas os jogadores optaram por fazer uma refeição no salão nobre e só deixaram o local por volta das 12h. Torcedores marcaram presença para um breve contato, ainda que de longe, com o elenco campeão continental — alguns jogadores apareceram no teto do ônibus e acenaram.

