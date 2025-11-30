Taça da Libertadores aparece quebrada durante festa do título

O troféu mais cobiçado da América do Sul apareceu quebrado neste domingo (30) durante a festa do Flamengo pela conquista do tetracampeonato da Libertadores no Rio de Janeiro. A taça que foi exibida durante o desfile dos jogadores rubro-negros, em um trio elétrico, pelas ruas do centro da cidade teve a parte de cima quebrada, ainda em Lima no Peru, e uma fita adesiva foi colocada para segurar a figura de um jogador que fica na parte superior do objeto. Veja.

continua após a publicidade

➡️ Lance! volta às bancas em edição histórica do tetra do Flamengo na Libertadores

Troféu original tem mais de um metro de altura

Criada em 1959 pelo designer italiano Alberto de Gásperi, o troféu original mede pouco mais de um metro e pesa cerca de 10 quilos. A peça é composta de prata, com uma figura de bronze representando um jogador sobre uma esfera no topo. Em 1967, a base de madeira foi adicionada para incluir placas personalizadas com informações dos campeões, como nome, escudo, cidade e país.

Mudanças no formato das placas ocorreram em 2009, quando passaram a ser padronizadas e fixadas pela própria Conmebol. No entanto, desde 2021, os clubes voltaram a ter a liberdade de personalizar os detalhes. O troféu original permanece com o clube vencedor até o início da próxima edição, sendo substituído depois por uma réplica de 75% do tamanho original.

continua após a publicidade

Danilo, autor do gol do título, ergue taça da Libertadores - Flamengo campeão da edição 2025 (Foto: ERNESTO BENAVIDES / AFP)

No ano passado, a Conmebol anunciou mudanças no troféu da Libertadores. A principal novidade estaria na base da taça que agora comporta nove fileiras para placas dos campeões ampliando a capacidade para mais oito vencedores.

A taça carrega uma rica história e tradição tendo sido conquistada em definitivo pelo Estudiantes (1968, 1969 e 1970) e pelo Independiente (1972, 1973 e 1974) após vencerem o torneio três vezes consecutivas.

continua após a publicidade

Neste sábado (29), o Flamengo venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Estádio Nacional de Lima e conquistou o tetracampeonato da Libertadores da América.

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo