Leitura labial revela tensão de Pulgar em polêmica de Flamengo x Palmeiras

Um dos momentos mais esperados pelos telespectadores de Flamengo 0 x 1 Palmeiras, pela final da Libertadores 2025, eram as leituras labiais de Gustavo Machado. O dublador ficou famoso por dublar a fala de jogadores de futebol durante partidas.

Neste caso, o grande destaque do vídeo fica por conta de Erick Pulgar. O volante protagonizou um lance polêmico de arbitragem no primeiro tempo da final, após cometer uma falta dura no zagueiro alviverde Bruno Fuchs, que ficou no chão recebendo atendimento médico.

Erick Pulgar protagoniza polêmica de arbitragem

Uma entrada forte de Erick Pulgar, volante do Flamengo, na canela de Bruno Fuchs, zagueiro do Palmeiras, levantou uma grande polêmica de arbitragem na final. O jogador do Flamengo foi advertido somente com um cartão amarelo e o árbitro Dario Herrera (ARG) não foi até o monito do VAR para revisar o lance.

Próximos compromissos de Flamengo e Palmeiras

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).

Torcida rubro-negra toma ruas do Rio de Janeiro

🔴 AO VIVO: Acompanhe a festa do Flamengo após título na Libertadores

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro prepara uma festa no Centro do Rio a partir das 10h (de Brasília), e o Lance! te mostra todos os detalhes ao vivo - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado.

