Após título do Flamengo, José Boto dispara contra Abel: 'Ia acabar'
Dirigente celebra a conquista continental e cutuca técnicos portugueses
O tetracampeonato de Libertadores do Flamengo, conquistado após uma suada vitória contra o Palmeiras de Abel Ferreira, coroa a gestão de futebol liderada pelo português José Boto, Diretor de Futebol do clube.
Boto chegou ao Ninho do Urubu neste ano, logo após a eleição do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP. Português e com histórico de scout na Europa, ele teve seu nome contestado por parte da torcida e da imprensa. No entanto, o sucesso em campo reverteu o cenário: o dirigente caiu nas graças do rubro-negro com contratações pontuais e o comando estrutural que levou o time de volta ao topo da América.
Após a celebração no gramado, Boto fez questão de exaltar o caminho percorrido e não perdeu a chance de fazer uma projeção audaciosa e polêmica.
— O que levou o Flamengo a taça? Muito trabalho, muito sacrifício. Na quarta, vamos ter mais. E como eu disse quando cheguei: que ia acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses no Brasil — declarou Boto.
O tom de desafio de Boto ganha uma dimensão maior ao vir de um dirigente. A promessa de "acabar com a hegemonia dos treinadores portugueses" é uma crítica à dependência que o futebol brasileiro criou em relação aos técnicos lusos, principalmente à Abel Ferreira. O Palmeiras do treinador português foi o principal rival do rubro-negro nos últimos anos.
O ponto alto da fala de Boto é a menção à próxima quarta-feira, que agora tem um peso gigantesco. Caso o Flamengo conquiste um vitória contra a equipe do Ceará em casa, o rubro-negro pode ser campeão brasileiro.
