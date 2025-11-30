Eduardo Paes manda recado aos torcedores do Flamengo

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou um alerta em suas redes sociais pedindo que torcedores do Flamengo descessem de marquises durante a celebração do título no centro do Rio de Janeiro. A comemoração já reúne cerca de 500 mil flamenguistas nas ruas da cidade.

Na festa do título, muitos torcedores estão sob estruturas não projetadas para suportar o peso de multidões. Assim sendo, o prefeito alertou;

- Queridos Flamenguistas, saiam de cima das marquises e outras estruturas que não foram feitas para suportar esse peso. Celebrem com responsabilidade! Pela atenção, obrigado - escreveu Eduardo Paes.

Muitos torcedores apontavam que a Avenida Presidente Vargas seria mais adequada para um evento dessa magnitude, considerando o volume de pessoas presentes na comemoração.

Além do pedido prezando pela segurança dos rubro-negros, Paes também parabenizou a Nação pela conquista. "Parabéns flamenguistas! Comemorem com moderação! Comportem-se!"

Torcida do Flamengo toma as ruas do Rio de Janeiro

O Flamengo desembarca no Rio de Janeiro na manhã deste domingo, poucas horas após conquistar o tetracampeonato da Libertadores, para se jogar nos braços da torcida. O Rubro-Negro prepara uma festa no Centro do Rio a partir das 10h (de Brasília), e o Lance! te mostra todos os detalhes ao vivo - desde a chegada da equipe até a comemoração dos torcedores, que viveram a Glória Eterna na tarde de sábado.

