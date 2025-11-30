Craque Neto elenca erros de Abel e vai ao delírio com título do Flamengo

Ex-jogador do Corinthians, o "Craque Neto" analisou a vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, que rendeu a equipe carioca o quarto título da Libertadores. Para o comentarista, o técnico alviverde Abel Ferreira foi o grande responsável pelo fracasso da equipe. Confira abaixo a análise;

- Quando o treinador é covarde naquilo que se pensa em jogar futebol, que é o caso do Abel Ferreira, que foi covarde no Campeonato Brasileiro e foi covarde para enfrentar o Flamengo. O cara mexeu mal pra caramba, tirou o Rafael Veiga e tirou o Alan. Colocou jogadores que não fizeram absolutamente nada, diferentemente do Filipe Luís, que colocou o Éverton Cebolinha. O Flamengo é muito melhor que a equipe do Palmeiras, mas teve humildade de correr, de ir para cima - iniciou o Craque Neto.

- O Palmeiras do Abel Ferreira não deu um chute a gol na final. Entregou o Campeonato Brasileiro pro Flamengo, que vai ganhar na quarta-feira o título no Maracanã com 80 mil pessoas. A covardia do treinador do Palmeiras deu o título para equipe do Flamengo, que mereceu, não jogou um grande futebol, mas ganhou do time covarde que foi o seu Abel Pereira. A covardia dele tirou o título do Palmeiras e também a burrice dele deu o título para o Flamengo no Campeonato Brasileiro - argumentou.

Logo após o apito final, torcedores do Flamengo postaram centenas de memes nas redes sociais celebrando a conquista — muitos com provocações diretas ao Palmeiras. Confira e compartilhe com os amigos! Reprodução























Craque Neto delira com título do Flamengo na Libertadores

Próximos compromissos das equipes

Depois da final da Libertadores, Palmeiras e Flamengo voltam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro lidera a competição com 75 pontos, seguido do Verdão com 70. O time de Filipe de Luís ainda enfrenta Ceará (C) e Mirassol (F). Os comandados de Abel Ferreira vão encarar Atlético-MG (F) e Ceará (F).

