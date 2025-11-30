Felipe Melo exibe anel da Libertadores e comenta título do Flamengo sobre Palmeiras

Bastante "perseguido" por torcedores do Flamengo durante a final da Libertadores, Felipe Melo, ídolo do Palmeiras, se pronunciou sobre o título Rubro-Negro. Após o fim da partida, o comentarista da Globo parabenizou o Flamengo pelo título, reconheceu a superioridade da equipe e criticou a atuação do técnico Abel Ferreiras nas escolhas táticas para a partida.

continua após a publicidade

📰 Lance! volta às bancas em edição histórica do tetra do Flamengo na Libertadores

- O Flamengo mereceu do início ao fim. Me desculpa, o Palmeiras entrou com medo. Na minha concepção, o Abel Ferreira entrou de forma covarde no jogo. E digo mais, o Abel jogou a responsabilidade do título em cima dos atletas quando ele desistiu do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já é campeão brasileiro, só vai consumar o fato daqui 2 dias. Eu não posso ser clubista, tenho que ser realista. O Palmeiras só começou a jogar depois que tomou o gol, enquanto o Flamengo jogou da forma que sempre joga - iniciou Felipe Melo, em vídeo nas redes sociais.

- Parabéns Varela, você fez um baita jogo. O Danilo fez um gol e salvou outro. Eu entendo que o torcedor do Palmeiras tá chateado pra caramba, mas tem que ser realista, o Palmeiras entrou de forma covarde e mereceu perder - exaltou.

continua após a publicidade

Depois de comentar a partida, Felipe Melo mandou um "recadinho" para os torcedores rubro-negros que estavam pegando no seu pé, dizendo que já ganhou 3 taças da Liberta, exibiu seu anel de campeão e brincou com as críticas.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Felipe Melo é tri-campeão da Libertadores

Felipe Melo é um grande personagem na história recente da Copa Libertadores, especialmente pela sua trajetória vitoriosa, personalidade forte e envolvimento em momentos icônicos do torneio. Aos 41 anos, o zagueiro brasileiro se aposentou em janeiro de 2025, deixando um legado de três títulos da competição – um número expressivo que o coloca entre os jogadores mais bem-sucedidos da era moderna da Libertadores.

continua após a publicidade