Lance! volta às bancas em edição histórica do tetra do Flamengo na Libertadores

Os torcedores do Flamengo têm um motivo a mais para comemorar a conquista da Copa Libertadores. Na próxima segunda-feira (1º), o Lance! volta às bancas em uma edição especial e histórica, uma revista-pôster, trazendo como destaque as lembranças de mais um título rubro-negro.

continua após a publicidade

Conmebol estuda fazer final da Libertadores fora da América do Sul

A última edição diária impressa do Lance! nas bancas aconteceu em 2021, quando o jornal celebrou o título do Campeonato Brasileiro de 2020, também conquistado pelo Flamengo. Alguns exemplares especiais ainda foram publicados nos últimos anos esporadicamente.

Agora, mais uma vez, o Rubro-Negro é o elo que conecta gerações de torcedores ao papel, às manchetes e às páginas que ajudaram a contar a história recente do futebol brasileiro. Um reencontro entre o torcedor e o jornal que marcou época nas bancas de todo o país.

continua após a publicidade

Neste domingo (30) já é possível o torcedor encontrar a edição histórica em algumas bancas da Tijuca e Laranjeiras. Nesta segunda-feira (1), o torcedor terá disponível em todo o Estado.

Saiba onde encontrar o pôster do Flamengo e a quantidades de bancas por região:

Região Metropolitana do RJ (Zona Sul/Zona Norte/Barra/Jacarepaguá/Recreio): 263 bancas Baixada Fluminense: 96 bancas Niterói e São Gonçalo: 211

➡️Registre todos as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Trajetória do Flamengo rumo ao tetra

Dentro de campo, o Flamengo viveu uma campanha de superação e grandes emoções na Libertadores. Apesar de uma fase de grupos instável, com apenas três vitórias, o time avançou em meio a dificuldades.

continua após a publicidade

No mata-mata, o caminho foi duro. Com exceção dos confrontos contra o Internacional, nas oitavas de final, o Flamengo encontrou partidas equilibradas e tensas contra Estudiantes, nas quartas, e Racing, na semifinal. Cada etapa exigiu fôlego, estratégia e poder de recuperação.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na final, o roteiro foi digno de um clássico moderno do futebol sul-americano. Diante do Palmeiras, rival recorrente nas grandes decisões, o Flamengo venceu por 1 a 0, no Estádio Monumental de Lima, e conquistou o tetracampeonato da Libertadores, tornando-se o primeiro clube brasileiro a alcançar esse feito. O herói da noite foi Danilo, autor do gol que entrou para a galeria de momentos históricos do clube. O título rendeu uma premiação de US$ 40 milhões (R$ 215 milhões).

Agora, essa história também ganha forma impressa. Para o torcedor rubro-negro, será mais do que uma edição. Será um pedaço da própria história para guardar.