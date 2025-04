Pedro celebra gols contra o Juventude e detalha retorno no Flamengo

Pedro foi o grande destaque da goleada do Flamengo por 6 a 0 sobre o Juventude nesta quarta-feira (16), pelo Brasileirão. O atacante entrou no segundo tempo e marcou duas vezes no Maracanã, seus primeiros gols desde o retorno da lesão no joelho que o afastou dos gramados por sete meses. Na saída de campo, o camisa 9 celebrou a partida.

— Sem dúvida nenhuma, é uma alegria enorme poder voltar a marcar aqui no Maracanã, voltar a marcar depois de muito tempo longe dos gramados. É claro que ainda estou buscando o meu melhor ritmo fisicamente, mas hoje foi uma noite muito feliz. Só tenho que agradecer a Deus pela recuperação, como foi o processo, tempo longo, mas com muita esperança de voltar bem, voltar forte. E graças a Deus eu voltei muito bem, só tenho que agradecer a Deus que me deu força nesse momento, aos companheiros, a todos que fizeram parte desse processo longo. Então eu estou muito feliz, uma noite que sem dúvida vai ficar marcada para mim e para a minha família — disse Pedro à "TV Globo".

O centroavante rubro-negro foi questionado sobre o nível físico apresentado, apresentando estar mais forte do que antes da lesão. Segundo o jogador, o tempo fora o deu tempo para focar em diversas áreas do jogo.

— Acredito que nesse tempo longo eu trabalhei de tudo. Muito tempo na academia. Durante muito tempo eu fiz essa recuperação. Depois a parte da transição física também, parte tática, técnica também. A parte técnica eu priorizei muito também para esse retorno. Então eu fico feliz de voltar a marcar. Como eu falei, é claro que eu estou buscando ainda o meu melhor nível e sem dúvida vou voltar rápido, porque eu tenho trabalhado para isso e os companheiros, toda a preparação física é muito boa e tem me dado total apoio para voltar ao meu melhor físico — completou o atacante.

Flamengo x Juventude: como foi o jogo?

O Flamengo venceu o Juventude 6 a 0 nesta quarta-feira (16), no Maracanã, em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Erick Pulgar, Gonzalo Plata, Danilo, Arrascaeta e Pedro (duas vezes) fizeram os gols dos donos da casa. Com o resultado, o Rubro-Negro chega aos 10 pontos e segue líder do Campeonato Brasileiro, enquanto o Ju tem seis pontos e cai para a sétima colocação.

