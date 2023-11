Com a vitória sobre o Palmeiras, o Flamengo oficialmente retorna à briga pelo troféu do Campeonato Brasileiro, mas ainda precisa de uma campanha quase perfeita e, de quebra, uma bela combinação de resultados. Para buscar o cenário, o Rubro-Negro volta a campo no sábado (11), quando enfrenta o Fluminense, em jogo válido pela 34ª rodada. A bola rola no Maracanã, às 18h30 (de Brasília).