- O Gabriel tem entesopatia. É uma lesão de sobrecarga nos adutores. Não é de hoje. Já tínhamos diagnosticado e feito uma previsão de tratamento no fim do ano com pequena intervenção de medicina regenerativa, com uso de ortobiológicos. Vínhamos controlando a lesão, em alguns momentos sente mais dor, em outros momentos está assintomático. Diante de tudo isso, faltando seis jogos, a gente optou por tratá-lo e fazer o procedimento no fim do ano. Se até o fim do ano a dor tive incapacitante... No momento não está. Se isso aumentar de maneira que tenhamos de parar, vamos parar para tratar.