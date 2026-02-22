Escalação: Flamengo vai com reservas para semifinal com o Madureira

O técnico Filipe Luís acaba de confirmar a escalação do Flamengo para o duelo com o Madureira, válido pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Carioca. E, de olho no jogo com o Lanús na próxima quinta-feira (26), o treinador rubro-negro optou por mandar a campo um time praticamente reserva no Maracanã.

Ao todo, o Flamengo tem oito mudanças em relação à escalação inicial da partida de quinta-feira (19), quando o rubro-negro perdeu para os argentinos em Buenos Aires, na primeira partida da Recopa Sul-Americana.

Assim, o time que vai a campo neste domingo tem Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araujo, De La Cruz e Carrascal; Plata, Cebolinha e Pedro.

O volante Jorginho, que não atua desde o início do mês quando sentiu a coxa esquerda na final da Supercopa Rei, mais uma vez não foi relacionado. O Flamengo prepara o jogador para que ele esteja à disposição do jogo com o Lanús. Bruno Henrique, com desconforto na região do púbis, também não está à disposição de Filipe Luís para o jogo.

Madureira também confirma escalação para semifinal com o Flamengo

O Madureira chega à semifinal após passar pelo Boavista na fase anterior, quando venceu por 2 a 1. A equipe do técnico Toninho Andrade vem embalada após derrotar o Baré, de Rondônia, por 3 a 0 no meio da semana, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil.

A escalação do time para enfrentar o Flamengo tem Neguete; Coutinho, Marcão, Jean Vianna e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso, Fubá, Juninho e Everton; Jacó e Maranhão.

A arbitragem do jogo é de Lucas Coelho Santos, auxiliado por Thiago Henrique Farinha e Thayse Marques Fonseca. Paulo Renato Moreira da Silva será o responsável pelo VAR.

