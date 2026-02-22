O técnico Filipe Luís deve escalar time misto para a primeira partida do Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca, marcada para às 20h30 (de Brasília) deste domingo (22), no Maracanã. O treinador pretende poupar alguns titulares de olho no segundo jogo da final da Recopa Sul-Americana, diante do Lanús, que acontece na próxima quinta-feira (26).

Assim, a tendência é de que Filipe Luís repita a estratégia adotada no domingo passado, quando colocou time misto nas quartas de final diante do Botafogo. Na ocasião, o Flamengo venceu por 2 a 1, mesmo jogando no Nilton Santos.

Havia a expectativa de que o Flamengo contasse com o retorno de Jorginho diante do Madureira, mas o volante deve ser preservado. O jogador sentiu uma lesão na coxa esquerda durante a decisão da Supercopa Rei, no início do mês, e desde então não tem atuado. A tendência é que ele fique à disposição para o duelo com o Lanús.

A provável escalação do Flamengo para encarar o Madureira tem Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Ayrton Lucas; Evertton Araújo, Lucas Paquetá e Carrascal; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Madureira chega desgastado para jogo com o Flamengo

Adversário deste domingo, o Madureira chega embalado para encarar o Flamengo. No meio de semana, a equipe do técnico Toninho Andrade venceu o Baré, de Rondônia, por 3 a 0 pela primeira fase da Copa do Brasil. Mas o confronto diante da equipe do Norte do País acabou colocando mais uma dificuldade para a semifinal do Carioca, já que a longa viagem atrapalhou a preparação.

— Alguns atletas sequer viajaram para esse jogo lá contra o Baré. A gente resolveu segurar os atletas que têm um pouco mais de idade, que estavam em uma sequência um pouco maior — disse Toninho Andrade.

— A nível de preparação, a gente trabalhou muito pouco o conjunto.