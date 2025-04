Derrota do Flamengo na Libertadores revolta torcedores na web: ‘Vergonha’

A derrota do Flamengo para o Central Córdoba nesta quarta-feira (9), no Maracanã, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, gerou revolta nos torcedores rubro-negros. O resultado de 2 a 1 para os argentinos encerrou sequência invicta de 27 jogos da equipe de Filipe Luís.

O Fla viu o Central Córdoba balançar a rede aos 24 minutos com Leonardo Heredia, em cobrança de pênalti (Léo Pereira colocou a mão na bola). Aos 43', o time argentino voltou a estufar a rede, quando Florentín acertou boa cabeçada no gol de Rossi. Os torcedores do Flamengo vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

De la Cruz, de falta, diminuiu aos 15 minutos do segundo tempo. A equipe de Filipe Luís seguiu pressionando o adversário, mas sem criatividade. Pedro, que entrou na partida no segundo tempo (retornou de lesão após longo período fora), não teve muitas oportunidades. Bruno Henrique, já nos acréscimos, mandou a bola na trave. Sem o gol rubro-negro, o Central Córdoba venceu por 2 a 1.

Na web, torcedores do Flamengo não ficaram contentes com o resultado. Na rede social "X" (antigo Twitter), internautas criticaram a atuação do time e lamentaram a derrota.

Confira comentários sobre Flamengo x Central Córdoba

O que vem por aí

O próximo compromisso do Flamengo na Libertadores será no dia 22 de abril, quando visita a LDU no Equador. Já o Central Córdoba, no dia 24, recebe o Deportivo Táchira na Argentina.

