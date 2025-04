Luis Roberto faz dura crítica em Flamengo x Central Córdoba: ‘Sempre assim’

O Flamengo perdeu para o Central Córdoba-ARG por 2 a 1 na Libertadores, no Maracanã, nesta quarta-feira (9). Durante a transmissão da Globo, o narrador Luis Roberto criticou a arbitragem pelo retardamento do jogo promovido pela equipe argentina durante o segundo tempo.

- É sempre assim. É lamentável essa postura da arbitragem sul-americana em relação a perda de tempo, ao anti-jogo. Foi lá, chamou atenção e com isso ele perdeu maior tempão, com uma corrida de 50 metros. Foi um minuto e meio, só para você ter uma dimensão - disse Luis Roberto, quando o árbitro deu uma bronca no goleiro, no início da segunda etapa.

O Central Córdoba abriu o placar com Heredia, de pênalti, cometido por Léo Pereira, e ampliou com Florentin, no fim do primeiro tempo. Nico de La Cruz diminuiu para o Rubro-Negro, de falta, no segundo tempo. Apesar das tentativas na etapa final, o time de Filipe Luis não conseguiu o empate.

Como foi Flamengo x Central Córdoba?

O Flamengo começou a partida levando perigo ao gol do Central Córdoba logo no primeiro minuto. Juninho teve duas chances claras de abrir o placar. Sem aproveitar as oportunidades, o Rubro-Negro viu o time argentino balançar a rede aos 24 minutos com Leonardo Heredia, em cobrança de pênalti (Léo Pereira colocou a mão na bola). Após sofrer o gol, a equipe de Filipe Luís se lançou ao ataque e voltou a criar jogadas de perigo.

O árbitro Cristian Garay chegou a marcar um pênalti em Bruno Henrique, mas o VAR informou que a falta de Moyano foi fora da área. O Central Córdoba voltou a estufar a rede aos 43', quando Florentín acertou boa cabeçada no gol de Rossi. Os torcedores do Flamengo vaiaram a equipe na saída para o intervalo.

Em busca da virada, o Flamengo voltou para a partida com três novidades: Wesley, Erick Pulgar e Gerson. O time mudou de postura e o resultado veio em campo. De La Cruz, de falta, diminuiu aos 15'. A equipe de Filipe Luís seguiu pressionando o adversário, mas sem criatividade. Pedro, que entrou na partida no segundo tempo (retornou de lesão), não teve muitas oportunidades. Bruno Henrique, já nos acréscimos, mandou a bola na trave. Assim, o Central Córdoba venceu por 2 a 1.