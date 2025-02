Pai de Gerson cobra valorização salarial para o jogador no Flamengo

Marcão, pai e empresário de Gerson, jogador do Flamengo, cobrou uma valorização salarial para o meio-campista. Em entrevista ao canal "Pod do Marcão" no YouTube, o agente contextualizou o cenário, afirmando que o jogador abriu mão de receber "grandes vencimentos" em seu retorno, com a promessa de um aumento (de acordo com a performance do atleta). Isso, no entanto, não aconteceu.

continua após a publicidade

➡️ Marcão, pai de Gerson, se declara ao Flamengo: ‘É uma religião’

- Nós praticamente largamos todo o nosso dinheiro. Eu larguei minha comissão toda que eu tinha para receber. Ele abriu mão de salário, abriu mão de tudo. E eu falei a mesma coisa para a diretoria: "Senhores diretores, estamos vindo, não estou questionando. O que vocês estão me oferecendo, eu estou aceitando, correto? Agora, se o jogador performar, vocês têm por obrigação de ver quanto esse jogador merece, qual é a valorização que ele merece, correto"? E o que aconteceu agora? O Gerson performou, o Gerson está se doando, o Gerson está fazendo o que tem que fazer porque ele é profissional do clube. E agora eu te pergunto, a valorização Chegou? Não chegou - disse Marcão.

Gerson comemorando gol pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- O Gerson é, vamos dizer dentro daquele pelotão de elite, um dos menores salários - completou.

Interesse do mercado europeu por Gerson

Em alta no Flamengo, Gerson, que tem contrato até o fim de 2027, é constantemente observado por clubes do futebol europeu. Ao ser questionado sobre propostas, o pai do atleta optou por não responder. Além disso, enalteceu o amor que o jogador tem pelo clube, e pediu reciprocidade nesta relação.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

- Eu não quero responder se houve proposta ou não. Isso aí é lá com o Flamengo (...) Se por ventura nós resolvermos ir para outro clube, pode ter certeza, nós vamos no intuito de... Primeiro, o Flamengo precisou, digamos assim? O Gerson, foi bom para ele também? Não tem jeito, tem que ir. O Gerson vai fazer 28 anos, cara. Então, eu sou funcionário do Gerson. Acho que o Gerson já mostrou para todos o quanto ele é Flamengo, o quanto ele torce por esse clube, o quanto que ele ama esse clube. Eu só quero que o Flamengo tenha um pouquinho de amor também pelo jogador - afirmou.

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte