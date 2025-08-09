Carrascal começa no time titular? Veja escalações de Flamengo x Mirassol
A bola rola às 18h30 (de Brasília) deste sábado
O técnico Filipe Luís definiu a escalação do Flamengo para a partida contra o Mirassol neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. No Maracanã, o Rubro-Negro, que entra em campo para buscar a vitória e seguir na liderança do torneio, começa o confronto com Carrascal no banco de reservas.
Veja escalações de Flamengo x Mirassol
O Flamengo está escalado com a seguinte equipe: Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Allan e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro.
Por opção técnica, Juninho, Michael e Matías Viña não foram relacionados. Além do trio, o técnico Filipe Luís também não contará com Danilo, Erick Pulgar, De La Cruz e Jorginho. Ou seja, sete desfalques, além de Matheus Gonçalves, que desceu para o time sub-20.
Já o Mirassol jogará com: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Da Costa.
✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X MIRASSOL
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO
🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
