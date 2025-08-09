O Flamengo emitiu um comunicado alertando os torcedores que vão assistir ao jogo contra o Mirassol, neste sábado, no Maracanã, que haverá interdições no entorno do estádio devido a um vazamento emergencial de água na calçada. O local está com bastante lama.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Uma tubulação estourou ao lado da Avenida Rei Pelé, perto do portão 1 (acesso A) do Maracanã. O Lance! foi ao local e apurou que cerca de 20 funcionários da Prefeitura e da Águas do Rio estão trabalhando no conserto.

Devido ao vazamento, a entrada dos torcedores será alterada. Quem se dirigir ao local de metrô, por exemplo, precisará ir pela rua, que não terá fluxo de carro, em direção ao acesso Norte.

continua após a publicidade

Vazamento emergencial na calçada no entorno do Maracanã; Flamengo x Mirassol se enfrentam neste sábado às 18h30 (de Brasília) (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Quem for na direção do Belini, deve virar à direita e ir normal. Os torcedores que entrarão pelos acessos E e F terão as mudanças citadas. O reparo urgente já foi solicitado pelo Maracanã a fim de amenizar os problemas na hora do jogo, que está previsto para 18h30 (de Brasília).

➡️Flamengo x Mirassol: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

A CET-Rio emitiu um alerta sobre o vazamento e também a interdição da área, que impactará na chegada ao confronto entre Flamengo e Mirassol. Além disso, reforçou que Maracanã estará à disposição a fim de amenizar os prejuízos e dificuldades aos torcedores.

continua após a publicidade

Vazamento emergencial na calçada no entorno do Maracanã; Flamengo x Mirassol se enfrentam neste sábado às 18h30 (de Brasília) (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Confira o informe da CET RIO

Informo que apareceu novo vazamento de água, na calçada do Maracanã, em frente ao portão A. A vazão é importante e será necessário a interdição de parte do passeio. Como temos jogo hoje, o público que acessa pela rampa do metrô será orientada a seguir pela Av Rei Pelé.

IMPORTANTE!

Emergencialmente será necessário a intervenção abaixo:

I - Avenida Professor Manoel de Abre - Centro, entre a Rua São Francisco Xavier e Avenida Rei Pelé.

II - Avenida Rei Pelé entre a Rua São Francisco Xavier e o museu do Índio.

Essa intervenção deverá ser de 16h às 23h, sendo assim concomitante com os fechamentos de segurança do jogo. O Maracanã aumentará seu efetivo, estando com seu planejamento elevado para fechamento total, no entorno do Complexo Maracanã.