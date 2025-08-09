menu hamburguer
Flamengo tem desfalques e possível estreia para enfrentar o Mirassol; veja os relacionados

Equipes se enfrentam neste sábado (9) pelo Brasileirão

imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 09/08/2025
15:58
O Flamengo divulgou, horas antes da partida contra o Mirassol, a lista de relacionados para o confronto no Maracanã. Juninho, Matías Viña e Michael não ficam à disposição de Filipe Luís, os três por escolha técnica. Por outro lado, o treinador conta com o colombiano Carrascal, que pode fazer a sua estreia com a camisa rubro-negra.

➡️ Flamengo x Mirassol: vazamento no entorno do Maracanã irá alterar entrada de torcedores

Outra ausência na lista de relacionados é Matheus Gonçalves. O meia-atacante, inclusive, vai disputar uma partida do time sub-20 neste sábado.

Carrascal vive expectativa pela estreia no Flamengo

Último dos quatro reforços a chegar no Flamengo (Saúl, Emerson Royal e Samuel Lino também foram contratados), Carrascal vem treinando com os demais companheiros desde o início da semana. Em boas condições de jogo, ele aparece como opção para o meio-campo.

Outros desfalques no Flamengo

Além de Juninho, Matías Viña e Michael, o técnico Filipe Luís também não contará com Danilo, Erick Pulgar, De La Cruz e Jorginho. Ou seja, sete desfalques, além de Matheus Gonçalves.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Veja a lista de relacionados do Flamengo para enfrentar o Mirassol

Goleiros: Dyogo Alves, Rossi e Matheus Cunha;
Zagueiros: Cleiton, João Victor, Léo Ortiz e Léo Pereira;
Laterais: Alex Sandro, Ayrton Lucas, Emerson Royal e Varela;
Meias: Allan, Carrascal, Arrascaeta, Evertton Araújo, Saúl e Victor Hugo;
Atacantes: Bruno Henrique, Cebolinha, Luiz Araújo, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan.

Filipe Luís flamengo santos
Filipe Luís durante partida do Flamengo no Brasileirão (Foto: Mauricio De Souza/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA
FLAMENGO X MIRASSOL
19ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: sábado, dia 9 de agosto, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)
📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
🚩 Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE) e Celso Luiz da Silva (MG)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

