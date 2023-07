Para tirar Pedro do Flamengo, o valor do jogador, de acordo com o Transfermarkt, é de 22 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões, na cotação atual). O atacante tem contrato até o final de 2027 e já foi alvo de algumas equipes do futebol nacional e do exterior. De acordo com o jornalista Mauro Cezar, a multa rescisória de Pedro para clubes do Brasil é em torno de R$ 900 milhões. Para o exterior, é de 100 milhões de euros (cerca de R$ 658 milhões).