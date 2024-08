Flamengo toma decisão sobre futuro de Lorran no clube

(Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/08/2024 - 12:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Após meses de negociação, o Flamengo acertou a renovação do meia Lorran até o fim de 2029. O valor da multa do meia de 18 anos será de 100 milhões de euros (R$ 600 milhões na cotação atual), o dobro do contrato anterior. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'ge'.

Lorran deixou de ter oportunidades depois da partida apagada contra o Cuiabá, pelo Campeonato Brasileiro, e não foi relacionado para os últimos dois jogos. Agora, de volta ao time profissional, ele deve ter boas chances de voltar a ser relacionado por Tite para o jogo desta quinta-feira, contra o Bolívar, às 21h30, pelas oitavas de final da Libertadores.

O nome do garoto do ninho chegou a ser mencionado em possível troca futura do jogador por outra joia da base, o meia Reinier.

