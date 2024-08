(Fotos: Divulgação / Al-Hilal e LAFC)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 14:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo sofreu grande baixa no duelo contra o Palmeiras no domingo (11) e perdeu Everton Cebolinha pelo restante da temporada. O ponta-esquerda rompeu o tendão de Aquilies da perna esquerda e terá de passar por cirurgia, com tempo de recuperação estimado de quatro a seis meses, como divulgado inicialmente pelo jornal O Globo.

Apesar de ter lidado com lesões durante o ano, o atacante é peça essencial da equipe de Tite. Sem o camisa 11, Luiz Araújo - que originalmente atua pela direita - e Bruno Henrique são os principais candidatos a assumir o lugar na ponta esquerda. Lorran e Matheus Gonçalves podem ganhar chances. Contudo, com a importância que Cebolinha tem no Rubro-Negro, o Lance! lista cinco opções no mercado para o clube substituí-lo.

MICHAEL

Ex-jogador do Flamengo, Michael vem de grande temporada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita. Com 11 gols e 10 assistências, contribuiu na campanha que rendeu o título nacional ao Azul. Contudo, o jogador já expressou sua vontade de voltar ao Brasil algumas vezes, e foi especulado em Grêmio e Corinthians. Além disso, com o retorno de Neymar próximo, o "Robozinho" deve perder espaço no time, e o clube saudita considera negociá-lo.

Michael pode ser opção para o Flamengo substituir Cebolinha (Foto: Divulgação/Al-Hilal)

RÓGER GUEDES

Após brilhar pelo Corinthians, Roger Guedes vive ótima fase no futebol do Catar. O atacante contribuiu com 23 gols e cinco assistências em 26 partidas pelo Al-Rayyan, uma média superior a uma participação direta por jogo. Ele sofreu uma fratura na mão em setembro, o que o afastou dos gramados por um curto período, mas lidera a equipe árabe desde seu retorno. O vínculo de Guedes com o clube vai até 2027, e a negociação não seria fácil.

Róger Guedes em ação pelo Al-Rayyan (Divulgação/Al-Rayyan)

FACUNDO PELLISTRI

Apontado como alvo antigo do Flamengo, Pellistri não vem tendo muito espaço no Manchester United desde que chegou ao clube, em 2020/21. Na última temporada, o uruguaio de 22 anos esteve emprestado no Granada, da Espanha. De volta à Inglaterra, o ponta pode ser negociado pelos Red Devils caso não esteja nos planos do técnico Erik Ten Hag.

Facundo Pellistri, antigo alvo do Flamengo, poderia subsituir Cebolinha (Foto: JORGE GUERRERO / AFP

BRIAN RODRÍGUEZ

Outro nome já especulado no Rubro-Negro, Brian Rodríguez pode ser boa opção para substituir Cebolinha. Também uruguaio, o atacante é destaque do América-MEX desde que deixou o LAFC, da MLS. Quando o jogador atuava nos Estados Unidos, o Fla chegou a fazer proposta para contratá-lo.

Brian Rodríguez em ação pelo América-MEX; jogador seria opção para substituir Cebolinha no Flamengo (Foto: AFP)

CARLOS VELA

Mais experiente da lista, o mexicano Carlos Vela seria boa oportunidade de mercado. O atacante de 35 anos deixou o LAFC após seis temporadas pelo clube americano. Por lá, foi artilheiro e melhor jogador da MLS logo em sua primeira temporada, e seguiu como um dos principais jogadores do continente durante sua passagem. Vérsátil, pode jogar tanto pelas beiradas quanto pelo meio de campo.

Calos Vela em ação pelo LAFC, da MLS (Foto: Divulgação/Los Angeles FC)