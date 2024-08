(Foto: Thiago Ribeiro / AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 10:49 • Rio de Janeiro

Cebolinha se manifestou pela primeira vez após a lesão sofrida na noite de domingo (11), na partida entre Flamengo e Palmeiras, pela 22ª rodada do Brasileirão. O atacante rubro-negro prometeu voltar mais forte em suas redes sociais, e seus companheiros de equipe desejaram melhoras na recuperação.

- Eu voltarei mais FORTE! - escreveu Everton Cebolinha, em seu perfil do Instagram.

Após os resultados dos exames médicos, divulgados primeiramente pelo jornal "O Globo", foi confirmada a lesão no tendão de Aquiles. A ruptura tem recuperação prevista entre seis e oito meses, ou seja, o jogador não deve mais retornar em 2024.

O técnico Tite também não vai contar com Viña, que sofreu uma pancada no joelho direito e afetou os ligamentos, sendo necessário uma operação da mesma forma, com pausa prolongada. Antes dos exames, o médico da equipe rubro-negra, Márcio Tannure, justificou as lesões.

- O Viña foi uma entorse devido a um trauma, isso não tem como prevenir, é do jogo. A do Everton é uma lesão atípica, é algo que não dá para prever - disse Márcio Tannure.

O Flamengo volta a campo, sem Cebolinha, na quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), contra o Bolívar, no Maracanã, pela Libertadores. No final de semana, encara o Botafogo no clássico, em disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro.

