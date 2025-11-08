Novo vínculo entre Flamengo e Arrascaeta tem multa rescisória reduzida

Flamengo e Arrascaeta assinaram novo vínculo válido até dezembro de 2028, com possibilidade de extensão automática por mais uma temporada em caso de metas cumpridas. Além da duração, outra novidade no contrato do uruguaio é a multa rescisória: "apenas" 35 milhões de euros (R$ 216 milhões).

A informação foi publicada primeiramente pelo portal "Ge" e confirmada pela apuração do Lance!. O valor é considerado baixo para os padrões atuais do mercado e segue a linha de outras renovações do Fla neste ano, como Guillermo Varela e Gerson. O meio-campista, inclusive, deixou o clube rumo ao Zenit, da Rússia, após pagamento da multa de 25 milhões de euros (cerca de R$ 160 milhões na época).

A diretoria rubro-negra acredita na política de valores mais factíveis nas multas rescisórias. Além disso, trabalha em conjunto com os interesses de cada atleta e do staff deles, como foi o caso de Arrascaeta.

Aos 31 anos, Arrascaeta está no Flamengo desde janeiro de 2019 e disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências, sendo o estrangeiro com mais gols na história do clube. Ao lado de Bruno Henrique, o uruguaio é o maior vencedor da história do Mais querido, com 15 títulos.

No período, Rubro-Negro e uruguaio conquistaram juntos duas Libertadores (2019 e 2022), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Copas do Brasil (2022 e 2024), três Supercopas do Brasil (2020, 2021 e 2025), uma Recopa Sul-Americana (2020) e cinco Campeonatos Cariocas (2019, 2020, 2021, 2024 e 2025).

Arrascaeta e Flamengo acertam renovação contratual até o fim de 2028 (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

