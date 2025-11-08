Flamengo: jogador é convocado e vira desfalque durante Data Fifa

O Flamengo terá mais um desfalque para o duelo com o Sport no próximo dia 15, na Arena Pernambuco, no Recife (PE), em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão. Gonzalo Plata foi convocado para defender a seleção do Equador e não estará à disposição de Filipe Luís para a partida; expulso diante do São Paulo na última quarta-feira (5), ele também não enfrenta o Santos neste domingo (9).

O atacante se junta a Danilo e Alex Sandro, do Brasil, e Jorge Carrascal, da Colômbia, na lista de ausências confirmadas por convocações no Rubro-Negro. A tendência é que o número de desfalques do Fla para o confronto durante a Data Fifa chegue a sete, com Giorgian de Arrascaeta, Guillermo Varela e Matías Viña sendo chamados pela seleção do Uruguai.

Além do jogo atrasado contra o Sport, há chance dos selecionáveis ficaram fora do clássico com o Fluminense, pela 34ª rodada, marcado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para o dia 19 de novembro. O Flamengo terá de organizar logística para contar com os atletas às pressas no duelo no Maracanã.

Compromissos de jogadores convocados do Flamengo na Data Fifa

Seleção Brasileira (Alex Sandro e Danilo)

15/11 - Brasil x Senegal - Londres (Inglaterra)

18/11 - Brasil x Tunísia - Lille (França)

Seleção colombiana (Jorge Carrascal)

15/11 - Colômbia x Nova Zelândia - Fort Lauderdale (EUA) 18/11 - Colômbia x Austrália - Nova York (EUA)

Seleção equatoriana (Gonzalo Plata)

13/11 - Equador x Canadá - Toronto (Canadá)

18/11 - Equador x Nova Zelândia - Nova Jersey (EUA)

Seleção uruguaia (Arrascaeta, Varela e Viña)*

15/11 - Uruguai x México - Torreón (México)

18/11 - Uruguai x EUA - Tampa (EUA)

*Prováveis convocações

