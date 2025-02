No primeiro jogo pelo NBB após a demissão do técnico Gustavo de Conti, o Flamengo derrotou o Fortaleza Basquete por 84 a 79, no Maracanãzinho, na noite da última quinta-feira (13). Além do Rubro-Negro, Corinthians, Paulistano e São Paulo também venceram seus respectivos jogos.

O FlaBasquete, no entanto, não contou com a presença de Sérgio Hernández, conhecido como "Oveja", novo técnico da equipe. A tendência é que o novo comandante só estreie no dia 28 de fevereiro. Mesmo assim, Williams fez um duplo-duplo de 12 pontos e 10 rebote, consagrando-se como um dos grandes destaques da equipe. Ruan, com 14 pontos, terminou como o artilheiro dos donos da casa. Pelo lado do Fortal, Demetrio anotou 17 pontos e oito rebotes.

Com o resultado, os cariocas seguem na vice-liderança geral do NBB com 17-5. Já o Carcalaion caiu para a lanterna, com um recorde de 6-18 até aqui na temporada regular da competição.

Apresentação de Sergio Hernández

No meio da temporada 2024/25, o Flamengo mudou o comando da equipe de basquete, após mais de seis anos. Nesta sexta-feira (14), o Rubro-Negro apresentou o novo técnico de basquete, Sergio "Oveja" Hernandez, em um evento na Gávea. Com a presença do Diretor de Esportes Olímpicos, Marcus Vinícius Freire, o argentino concedeu uma coletiva de imprensa.

Para dar continuação no trabalho de Conti, Sergio Hernández chega em um momento decisivo da temporada, com o Flamengo disputando a NBB e a BCLA (Champions League Americas). A estreia de Sergio Hernandez será no dia 28 de fevereiro, contra o Pato Branco, no Rio de Janeiro.

Com estreia agendada para o fim de fevereiro, o Flamengo entrará em quadra pelo menos duas vezes, antes, com o técnico interino Fernando Pereira. Assim, o FlaBasquete venceu do Fortaleza por 84 a 79, nesta quinta-feira (13), e enfrentará ainda o Unifase no sábado (15). Ambos os jogos terão o Maracanãzinho como palco e Pereira comandará a equipe.

