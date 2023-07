A pré-venda de ingressos do novo Museu Flamengo começará nesta terça-feira (11), com dois dias de exclusividade para os sócios-torcedores e associados do clube. A partir de quinta-feira (13), o público geral também poderá comprar as entradas para a novidade. O local será aberto à visitação no dia 5 de agosto, 11 dias depois da inauguração, e as duas primeiras semanas serão dedicadas à pré-venda.



Além das 48h de compra, os sócios-torcedores e associados do clube também poderão visitar o museu durante um ano pelo preço de um ingresso normal, se realizarem a compra no período da pré-venda on-line. As vendas serão realizadas pela plataforma Imply/Eleven360, a mesma que comercializa os ingressos dos jogos do Flamengo. Para o CEO do clube, Reinaldo Belloti, a venda antecipada busca uma experiência memorável aos sócios.