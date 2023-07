Quatro dos cinco clubes paulistas da Série A se uniram em nota de pesar e lamentaram a morte de Gabriela Anelli, de 23 anos, atingida por uma garrafa nas imediações do Allianz Parque no último sábado (8). Além deles, o Flamengo, adversário do Palmeiras no dia do ocorrido e time do acusado como responsável pelo crime, também se manifestou nas redes sociais.