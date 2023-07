POLÊMICAS



Até a virada do ano, a relação entre Flamengo e Vidal era excelente. O volante era querido nos bastidores e exercia uma liderança importante no elenco. Contudo, 2023 trouxe uma face do volante que desagradou a diretoria e torcida rubro-negra, desgastando de vez a parceria. É possível dividir os problemas em dois atos, ambos às vésperas do Mundial de Clubes.



Primeiro, Vidal se ofereceu para o Colo-Colo em live no Instagram e causou desconforto no grupo antes da ida para o Marrocos: "Venham me buscar", disse na época o jogador. O volante chegou a se retratar com a torcida, mas o estrago já estava feito. Ainda no mesmo dia, o chileno jogou chuteiras de maneira agressiva após saber que não seria titular em jogo contra o Boavista, pelo Carioca. Pelo episódio, ele foi multado.



Não foram muitas oportunidades entre os titulares com Vítor Pereira, mas a chegada de Sampaoli trouxe esperança para Vidal. O jogador já havia trabalhado com o argentino na seleção chilena, e a dupla se sagrou campeã da Copa América em duas oportunidades. Quando recebeu chances, no entanto, ele não correspondeu e, no momento, está atrás de Pulgar e Victor Hugo na rotação.