O empresário de Vidal, Fernando Felicevich, esteve no Ninho do Urubu na manhã desta segunda-feira (10), com intuito de iniciar as conversas para que a rescisão de contrato fosse agilizada. Está tudo muito bem encaminhado, já que o Flamengo também vê a relação com o volante de desgastar com o tempo e entende que os "novos ares" podem ajudar. Vale destacar que o chileno receberá bem menos que no Rubro-Negro e foi convencido pelo projeto dos paranaenses.



+ Flamengo: Bruno Henrique é diagnosticado com lesão ligamentar e inicia tratamento



O Athletico foi rápido para fechar a contratação do volante. Já era do conhecimento do mercado que Vidal estaria disposto a negociar uma saída, mas os paranaense puxaram o gatilho, e o projeto da equipe interessou o jogador. Como mencionado, ele poderá jogar o Campeonato Brasileiro e a Libertadores, mas está fora da Copa do Brasil, por ter enfrentado o Fluminense com a camisa do Flamengo na competição.