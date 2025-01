BAP justifica ‘Bye Bye Brasil’ do Flamengo no início do Carioca

Luiz Eduardo Baptista, o BAP, presidente do Flamengo, esteve na Cerimônia de Abertura do Campeonato Carioca, realizada na noite desta quinta-feira, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro. O dirigente reforçou a importância da competição para o clube e para o futebol estadual. BAP também justificou a excursão que o time fará nas quatro primeiras rodadas da competição por cidades do Nordeste. O "Bye Bye Brasil" do Flamengo tem confirmadas paradas em Aracaju (SE), Campina Grande (PB) e São Luís (MA), com possibilidade de passar ainda por Natal (RN).

O Flamengo estreia no próximo domingo (12 de janeiro), contra o Boavista, no Estádio Batistão, em Aracaju. Na segunda rodada, enfrentará o Madureira, dia 16 (quinta-feira), no Amigão, em Campina Grande (PB). Em seguida, ainda não está confirmado o local onde o Rubro-Negro pegará o Nova Iguaçu. A princípio, a partida pode acontecer na Arena das Dunas, em Natal (RN), dia 19, mas há a possibilidade de mudar para o Castelão, em São Luís (MA), onde o "Bye Bye Brasil" será encerrado dia 22, contra o Bangu. A procura por ingressos desta última partida na capital do Maranhão superou as expectativas da direção.

- Pra gente não é tour (pelo Nordeste), não! É jogo valendo. Isso é um projeto iniciado há algum tempo de jogar para torcedores do Brasil inteiro. Temos 80 por cento da torcida do Flamengo de fora do Rio de Janeiro. Está tudo muito bem planejado para gerar conforto para os atletas e não atrapalhar a preparação - defendeu BAP, o presidente do Flamengo.

BAP explica venda de zagueiro do Flamengo

BAP também explicou a venda do zagueiro Fabrício Bruno, negociado pelo Flamengo com o Cruzeiro. Para o dirigente, não havia outra decisão a tomar.

- O atleta não queria permanecer (no Flamengo). Fabrício (Bruno) tinha vontade, queria jogar no Cruzeiro. É legítimo, como legítimo é o valor que o Flamengo queria receber. Começar o ano com o caixa recomposto é muito bom. Foi bom para o Flamengo, para o Cruzeiro, para o Fabrício, para todo mundo - avaliou BAP.

BAP destacou também a importância de não só o Flamengo levar a sério o Campeonato Carioca. O dirigente realçou a importância da união dos clubes cariocas.