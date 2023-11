No primeiro turno do Brasileirão, o duelo entre Flamengo e Atlético-MG teve mando do time alvinegro e foi disputado no Independência. Na ocasião, o Fla venceu o confronto por 2 a 1, com gols de Wesley e Arrascaeta. Apesar do resultado positivo, o pós-jogo foi extremamente conturbado para o Rubro-Negro, que viu o ex-preparador físico Pablo Fernández agredir Pedro com um soco no rosto.