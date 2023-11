O volante Erick Pulgar foi punido com terceiro cartão amarelo no jogo do dia 26 de novembro, contra o América-MG, e não vai enfrentar o Atlético-MG em jogo que pode ser encarado como uma final antecipada do Brasileirão. Sem o chileno, Tite estuda opções para o Flamengo e avalia substituito para a vaga.