Entenda como será a logística do Flamengo para deixar a Colômbia após jogo cancelado
Rubro-Negro encara sequência fora de casa
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O jogo entre Flamengo e Independiente Medellín, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, foi cancelado por conta de protestos de torcedores locais no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín. Apesar do ocorrido inesperado, a logística da delegação rubro-negra para deixar o país e a preparação para o próximo jogo não serão afetadas.
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Logo após o anúncio do cancelamento da partida, a delegação do Flamengo jantou em Medellín. Em seguida, o elenco embarcará em voo fretado com destino a Porto Alegre, palco da próxima partida.
Antes mesmo do compromisso de quinta-feira, o clube já havia definido que não retornaria ao Rio de Janeiro antes do jogo contra o Grêmio. As equipes se enfrentam no domingo, às 19h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio, pela 15ª rodada do Brasileirão.
Na capital gaúcha, o elenco realizará treinos na sexta-feira e no sábado no CT do Internacional, ajustando a equipe para o duelo.
A medida de não retornar ao Rio busca otimizar a recuperação dos atletas e manter o desempenho competitivo em meio a um calendário exigente, considerado um dos maiores desafios da temporada até aqui.
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Sequência de jogos fora de casa
Os compromissos contra o Independiente Medellín e o Grêmio fazem parte de uma sequência de quatro jogos como visitante. Além dessas partidas, o Flamengo enfrentará o Vitória pela Copa do Brasil e o Athletico Paranaense pelo Brasileirão.
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📆Próximos jogos do Flamengo
✈️Libertadores – Fase de grupos – 4ª Rodada
Independiente Medellín x Flamengo
Qui., 07/05 – 21:30
✈️Campeonato Brasileiro - 15ª rodada
Grêmio x Flamengo
Dom., 10/05 – 19:30
✈️Copa do Brasil – Quinta rodada – Jogo 2 de 2
(Resultado do jogo de ida: 1–2)
EC Vitória x Flamengo
Qui., 14/05 – 21:30
✈️Campeonato Brasileiro - 16ª rodada
Athletico-PR x Flamengo
Dom., 17/05 – 19:30
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