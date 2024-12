O Flamengo definiu os jogadores que irão disputar os primeiros jogos do Campeonato Carioca. Como o elenco principal fará pré-temporada nos Estados Unidos, com viagem prevista para o dia 10 de janeiro, atletas da equipe sub-20 estarão à disposição para as rodadas iniciais do estadual.

De atletas que frequentemente são relacionados para as partidas do profissional, Carlinhos, Lorran, Cleiton e Dyogo Alves disputarão os jogos. Eles, aliás, entraram de férias antes dos demais jogadores do elenco, justamente pela utilização no Cariocão.

No total, 27 jogadores, que se reapresentarão nesta sexta-feira, foram inscritos para as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Os nomes foram divulgados pelo "GE" e confirmados pelo Lance!.

Goleiros: Dyogo Alves (2004), Lucas Furtado (2004), Andrew (2007) e Eduardo Jung (2007). Laterais-direitos: Lucyan (2006) e Daniel Sales (2006). Laterais-esquerdos: José Welinton (2004), João Carbone (2005) e Ainoã (2005). Zagueiros: Cleiton (2003), Felipe Vieira (2005), Iago (2005) e Da Mata (2006). Volantes: Daniel Rogério (2005), Rayan Lucas (2005), Fabiano (2005), Caio Garcia (2004) e João Victor (2005). Meias: Rafael (2005), Guilherme (2006) e Lorran (2006). Atacantes: Thiaguinho (2001), Felipe Teresa (2006), Wallace Yan (2005), Shola (2005), Felipe (2006) e Carlinhos (1997).

Carlinhos em ação pelo Flamengo (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Um novo nome pode aparecer na lista: Pablo. A diretoria rubro-negra analisa o futuro do jogador.

Primeiros jogos do Flamengo no Campeonato Carioca

Data Jogo 11/01/2025 Flamengo x Boavista 15/01/2025 Madureira x Flamengo 18/01/2025 Flamengo x Nova Iguaçu 22/01/2025 Bangu x Flamengo

A expectativa é que os titulares fiquem à disposição a partir do jogo contra o Bangu. A delegação rubro-negra retorna dos Estados Unidos no dia 19.

