Alcaraz é anunciado no Flamengo (Foto: Lance!)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 16:01 • Rio de Janeiro

Marcos Braz esteve presente na coletiva de apresentação do meio-campista Carlos Alcaraz no Flamengo. O argentino é a contratação mais cara da história do clube, custando 20 milhões de dólares (R$ 110 milhões na cotação atual).

➡️ Alcaraz é apresentado no Flamengo e declara: ‘Muito feliz por estar aqui’

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

O vice-presidente de futebol do Rubro-Negro revelou detalhes da negociação, e disse que já manifestava interesse na aquisição do atleta há mais de quatro anos. Alcaraz, revelado pelo Racing-ARG, passou por Southampton-ING e Juventus-ITA antes de acertar com os cariocas.

- Muito feliz de estar mais uma vez apresentando um jogador dessa qualidade e envergadura, que veio da Premier League muito novo, acho que isso é importante e inovador. Estou aqui há mais de cinco anos, e quero dizer que o Alcaraz foi o jogador que levei mais tempo para contratar. Desde os 17 anos tivemos a felicidade de acompanhá-lo, tentamos contratar e não foi possível em um primeiro momento, mas agora conseguimos e estou muito feliz - afirmou o mandatário.

Charly é uma das quatro contratações do Rubro-Negro na janela de transferências do inverno brasileiro. Além do meia, o clube também acertou com Gonzalo Plata, Alex Sandro e Michael, reforçando o elenco. Entretanto, os acordos foram costurados tardiamente, após lesões de diversos atletas, o que gerou críticas tanto a Braz quanto a Bruno Spindel, diretor executivo de futebol.

Alcaraz é anunciado no Flamengo ao lado de Marcos Braz (Foto: Lance!)

Alcaraz, mesmo apresentado apenas nesta sexta (6), já fez sua estreia com o Manto Sagrado. Na derrota para o Corinthians por 2 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, o jogador entrou no intervalo do duelo, mas acabou sendo expulso nos acréscimos em confusão. Agora, só voltará a campo no dia 19, contra o Peñarol, pelas quartas de final da Libertadores.