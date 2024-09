Alcaraz é apresentado no Flamengo e declara: ‘Muito feliz por estar aqui’

Alcaraz é apresentado no Flamengo (Foto: Lucas Borges/ Lance)







Copiar Link

Escrito por Lucas Borges , supervisionado por Lucas Gomes • Publicada em 06/09/2024 - 14:18 • Rio de Janeiro

O meio-campista Carlos Alcaraz, reforço do Flamengo na janela de inverno brasileira, foi apresentado oficialmente nesta sexta-feira (6) no Ninho do Urubu. Ao lado de e, diretores rubro-negros, o argentino afirmou estar feliz com o novo desafio no Rio de Janeiro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

- Muito feliz de estar aqui, agradeço a vocês pelo tempo. É lindo estar aqui, são meus primeiros dias aqui. Estou muito feliz de pertencer ao Flamengo. Tenho muita vontade de conhecer a torcida do Flamengo. Agradeço a eles por quererem me contratar. Como disse Marcos, foi uma luta grande para eles me contratarem (risos). Estou muito contente de estar no maior da América do Sul.

Alcaraz é a contratação mais cara da história do clube em reais. Contratado junto ao Southampton, custou cerca de R$ 110 milhões (20 milhões de dólares na cotação atual), ultrapassando a compra de Pedro, realizada em 2020.

➡️ Especialistas divergem sobre Flamengo ser indenizado pela CBF por lesão de Pedro

"Charly", como é apelidado, já fez seu primeiro jogo com o Manto Sagrado. No domingo (1), entrou no intervalo da derrota para o Corinthians por 2 a 1, pelo Brasileirão, e foi expulso no fim após confusão, mas recebeu elogios por sua atuação na Neo Química Arena antes de receber o cartão vermelho.

- Estou muito contente, são meus primeiros dias aqui. Agradeço a Rossi, que é um dos meninos que têm me ajudado a me integrar ao grupo todos os dias. Estou num grupo muito lindo, com muita vontade de conhecer a torcida do Flamengo, que é muito linda e quero conhecê-la no Maracanã.

- Gosto de jogar muito pelo meio, gosto sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com Nico de La Cruz, que também gosta de ir muito para a frente. Sempre que boto a camiseta vou deixar 100% ou mais. Tenho muita garra, não gosto de perder. Realmente nos treinos e nos jogos tenho um temperamento muito forte. Sempre gosto de ganhar. Creio que isso vai me ajudar a aportar muito à equipe.

- A partida do outro dia foi muito linda porque foi meu primeiro jogo com essa camiseta muito linda. Realmente não foi o que queríamos porque desejávamos voltar do Corinthians com os três pontos, mas pelo meu lado muito feliz porque pude somar meus primeiros minutos nessa instituição muito linda.

O retorno do volante aos gramados deve acontecer apenas no duelo contra o Peñarol, pela Libertadores, no dia 19 de setembro. Alcaraz não está inscrito para as quartas de final da Copa do Brasil - o Fla duela com o Bahia pelo jogo da volta no dia 12 -, e cumpre suspensão contra o Vasco na liga nacional.

Gilvan de Souza /CRF