Maiores contratações do Flamengo na história

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 11:19 • São Paulo

O Flamengo é conhecido por sua grande capacidade financeira e por suas contratações de impacto. Ao longo dos últimos anos, o clube não só se destacou em campo, como também no mercado de transferências, tornando-se uma referência no futebol brasileiro e sul-americano. Desde que passou por uma grande reestruturação financeira e organizacional, o Flamengo se tornou protagonista em contratações de jogadores de peso, principalmente nas últimas temporadas. Aqui, destacamos as cinco maiores contratações do Flamengo, listadas com base nos valores investidos e na importância de cada jogador para o clube.

Top 5 maiores contratações do Flamengo*

1. Arrascaeta – R$ 135,03 milhões (2019)

O uruguaio Giorgian De Arrascaeta foi contratado em 2019, vindo do Cruzeiro, por cerca de R$ 89,4 milhões, tornando-se uma das maiores contratações do Flamengo. Arrascaeta rapidamente se estabeleceu como um dos principais jogadores do clube, com um estilo de jogo criativo, passes precisos e um talento especial para gols importantes. Ele desempenhou um papel fundamental nas conquistas da Libertadores e do Brasileirão de 2019, sendo considerado por muitos torcedores como um dos maiores ídolos da história recente do clube.

Além de ser um dos jogadores mais decisivos do elenco, Arrascaeta se tornou uma referência técnica e tática, comandando o meio-campo ofensivo e sendo crucial em diversas competições. Sua contratação solidificou o Flamengo como um dos clubes mais ambiciosos e de maior poder de investimento no futebol sul-americano.

2. Pedro – R$ 133,2 milhões (2020)

O atacante Pedro também figura entre as maiores contratações do Flamengo. O clube pagou R$ 88,2 milhões para contratá-lo definitivamente da Fiorentina, após um período de empréstimo em 2020. Pedro rapidamente se consolidou como uma das referências no ataque do Flamengo, especialmente devido à sua capacidade de finalização e posicionamento dentro da área.

Embora muitas vezes tenha sido utilizado como reserva imediato de Gabigol, Pedro provou ser uma peça fundamental no elenco. Sua habilidade em marcar gols decisivos em momentos cruciais, como nos mata-matas da Libertadores e da Copa do Brasil, fez dele uma das melhores contratações que o Flamengo já fez.

3. Carlos Alcaraz – R$ 121 milhões (2024)

Em 2024, o Flamengo estabeleceu um novo recorde ao contratar o meio-campista argentino Carlos Alcaraz, proveniente do Southampton, por impressionantes R$ 121 milhões. Alcaraz, conhecido por sua versatilidade e habilidade em transições rápidas de jogo, foi uma aquisição que demonstrou a ambição do Flamengo em se manter competitivo no cenário internacional. O valor pago por Alcaraz colocou o jogador no topo da lista das maiores contratações do Flamengo até o momento, superando outras estrelas que marcaram épocas no clube.

Essa contratação elevou o patamar do elenco rubro-negro e mostrou que o Flamengo continua a investir pesado em jogadores que podem fazer a diferença em torneios como a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Alcaraz chega com a responsabilidade de fortalecer ainda mais o meio-campo, uma área que já vinha se destacando no time, e de ser um dos protagonistas nas campanhas futuras do Flamengo.

4. Gabigol – R$ 118,72 milhões (2019)

Gabriel Barbosa, conhecido como Gabigol, foi outro jogador que chegou ao Flamengo em 2019, depois de um empréstimo de sucesso da Internazionale. O Flamengo pagou cerca de R$ 78,6 milhões para contratá-lo em definitivo, e Gabigol rapidamente se tornou um dos maiores artilheiros da história do clube. Suas atuações decisivas, como os dois gols na final da Libertadores de 2019 contra o River Plate, o consolidaram como um dos maiores ídolos da torcida rubro-negra. O camisa 99 faz parte das cinco maiores contratações do Flamengo na história.

Sua contratação elevou o nível do time e o ajudou a conquistar diversos títulos nos últimos anos, tornando-o um dos jogadores mais importantes da história recente do clube.

5. Gerson – R$ 92,83 milhões (2023)

O Flamengo também investiu uma quantia considerável no retorno de Gerson, que havia sido vendido ao Olympique de Marselha em 2021, e retornou como uma das maiores contratações do Flamengo. Em 2023, o clube desembolsou R$ 94 milhões para trazê-lo de volta, fazendo dele a segunda maior contratação da história do Flamengo. Gerson já era conhecido por ser um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, com uma capacidade excepcional de controlar o ritmo do jogo e fazer transições rápidas entre defesa e ataque.

Sua volta ao Flamengo foi celebrada pela torcida, que o via como um dos pilares das conquistas recentes do clube, incluindo a Libertadores e o Brasileirão de 2019. Gerson trouxe equilíbrio e experiência ao meio-campo e rapidamente retomou seu papel de liderança no elenco.

*os valores das contratações foram corrigidos pelo IPCA (08/2024).