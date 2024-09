Artilheiros do Flamengo: conheça os 10 maiores da história

Zico marcou 509 gols e está no topo da lista de maiores artilheiros do Flamengo. (Foto: AGIF)







Publicada em 24/09/2024

O Flamengo, um dos clubes mais populares e vitoriosos do futebol brasileiro, sempre contou com grandes atacantes que marcaram época e ajudaram o Rubro-Negro a conquistar títulos importantes. Esses artilheiros do Flamengo são reverenciados pela torcida e continuam a ser lembrados por seus feitos. Cada gol marcado representa a grandeza do time carioca e sua paixão pelo futebol ofensivo.

Os maiores artilheiros do Flamengo se destacaram não apenas pelos números, mas pela importância de seus gols, que garantiram títulos como Libertadores, Campeonatos Brasileiros e Taças Estaduais. Esses jogadores tiveram uma relação especial com a torcida e ajudaram o clube a se consolidar como uma das maiores potências do futebol sul-americano.

A seguir, você conhecerá os 10 maiores artilheiros da história do Flamengo, responsáveis por alguns dos momentos mais marcantes do clube, tanto no Brasil quanto no exterior.

Artilheiros do Flamengo: 10 maiores

1 - Zico – 509 gols

Zico é o maior artilheiro da história do Flamengo, com 509 gols em 732 jogos. Ele liderou o time nas conquistas da Libertadores e do Mundial de 1981, tornando-se o maior ídolo da história do clube.

2 - Dida – 264 gols

Dida foi o segundo maior artilheiro do Flamengo, com 264 gols marcados nas décadas de 1950 e 1960. Ele brilhou em vários títulos estaduais e é lembrado por sua eficiência na área.

3 - Henrique Frase – 216 gols

Henrique marcou 216 gols com a camisa do Flamengo nas décadas de 1950 e 1960, ajudando o clube em várias campanhas estaduais e sendo peça importante no ataque rubro-negro.

4 - Pirilo – 204 gols

Pirilo, um dos primeiros grandes artilheiros do Flamengo, marcou 204 gols entre as décadas de 1940 e 1950, destacando-se pelo seu faro de gol e pelos títulos estaduais conquistados.

5 - Romário – 204 gols

Romário marcou 204 gols pelo Flamengo em passagens na década de 1990. Conhecido por sua habilidade e faro de gol, ele foi decisivo em títulos como o Carioca de 1996.

6 - Gabigol - 157 gols

Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo no século XXI, com 157 gols, sendo fundamental nas conquistas da Libertadores de 2019 e 2022, além de vários títulos nacionais.

7 - Jarbas – 154 gols

Jarbas marcou 154 gols pelo Flamengo nas décadas de 1930 e 1940. Seu faro de gol e liderança no ataque o colocam entre os grandes artilheiros do clube.

8 - Leônidas da Silva – 153 gols

Leônidas da Silva, o "Diamante Negro", também marcou 153 gols pelo Flamengo nas décadas de 1930 e 1940, sendo um dos primeiros grandes ídolos do futebol brasileiro.

9 - Bebeto – 151 gols

Bebeto fez 151 gols pelo Flamengo nas décadas de 1980 e 1990, sendo uma das grandes estrelas do time durante esse período. Sua técnica e habilidade o tornaram ídolo da torcida.

10 - Zizinho – 148 gols

Zizinho, um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos, marcou 148 gols pelo Flamengo nas décadas de 1940 e 1950, sendo fundamental em várias conquistas estaduais.