Flamengo é surpreendido por antidopagem; cinco atletas são submetidos a exames

O Flamengo recebeu na tarde desta sexta-feira (16), no Ninho do Urubu, a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD). Funcionários de empresa terceirizada da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) apareceram de surpresa e selecionaram cinco atletas do elenco profissional do Rubro-Negro para realização de exames.

Em nota, o clube confirmou a presença da ABCD no Centro de Treinamento George Helal. Não foram divulgados os jogadores que participaram do procedimento.

— Na tarde desta sexta-feira (16), a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem (ABCD) esteve presente no CT George Helal para a realização de exame antidoping surpresa. Cinco atletas do elenco profissional do Flamengo foram selecionados e participaram normalmente do procedimento — informou o Flamengo.

O processo realizado pela ABCD acontece, normalmente, sem aviso. O Fla passou por caso marcante há dois anos, quando Gabigol foi acusado de tentar fraudar exame antidopagem durante uma das visitas dos agentes, em abril de 2023. O ex-atacante do Rubro-Negro foi suspenso em primeiro momento, mas conseguiu efeito suspensivo.

