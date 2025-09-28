O Flamengo informou na noite domingo (28), durante o segundo tempo da partida contra o Corinthians, na Neo Química Arena, que Léo Pereira e Matías Viña precisaram ser substituídos por problemas físicos. Eles deram lugar a Danilo e Alex Sandro.

O zagueiro deixou o campo após sofrer um trauma no pé direito ainda no primeiro tempo. Já o lateral foi retirado do jogo por indisposição estomacal. Ambos foram subsituídos no intervalo.

Além disso, Jorginho, que iniciou a partida no banco de reservas, entrou em campo aos 30 minutos da segunda etapa com uma imobilização na mão. Segundo o clube, o motivo é um trauma sofrido no confronto contra o Estudiantes, pela Libertadores, na última quinta-feira (25).

Flamengo entra em campo com mudanças diante do Corinthians

O Rubro-Negro entrou em campo para enfrentar o Corinthians cinco mudanças em relação à equipe que garantiu a classificação à semifinal da Libertadores, diante do Estudiantes. Nas laterais, Guillermo Varela e Alex Sandro dão lugar a Emerson Royal e Matías Viña — Ayrton Lucas está suspenso pelo terceiro amarelo.

No meio-campo, Jorginho voltou ao banco de reservas após retornar de lesão no último jogo; Nico de la Cruz é o escolhido. No ataque, a maior supresa: nem Luiz Araújo, nem Gonzalo Plata iniciam entre os titulares, e Jorge Carrascal assume o lugar na direita. Por fim, Bruno Henrique assume a vaga de Pedro como centroavante.

