Lorran é um dos destaques do Flamengo em 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 17:20 • Rio de Janeiro

Lorran e Rayan Lucas se apresentaram no Ninho do Urubu, neste domingo (9), após passarem uma semana treinando na Granja Comary, com a Seleção Sub-20. O técnico Tite comandou a primeira atividade com todo o elenco que está à sua disposição para o confronto contra o Grêmio, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo solicitou à CBF a desconvocação do meia Lorran, pois não gostaria de perder o jogador durante o período da preparação para o jogo contra a equipe de Renato Gaúcho, visto que o jovem jogador é o principal nome para substituir o uruguaio Arrascaeta. Tal atitude gerou um impasse com a entidade máxima do Futebol Brasileiro.

Outros clubes do Brasileirão, como Palmeiras e Corinthians, fizeram o mesmo em relação aos seus jogadores, respectivamente: Estêvão, Luis Guilherme e Vitor Reis (Palmeiras), Wesley e Breno Bidon (Corinthians). Com isso, a CBF acatou o pedido dos clubes e antecipou o fim do treinamento neste período de Data Fifa.

Além da dupla, o técnico Ramon Menezes também convocou uma trinca da base rubro-negra: o lateral direito Lucyan, de 17 anos, o zagueiro Iago, de 19 anos, e o atacante Wallace Yan, de 19 anos.

Flamengo goleou o Vasco por 6 a 0 na última rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Desfalques

Tirando os convocados (Erick Pulgar, Varela, De La Cruz, Viña e Arrascaeta), o Flamengo tem o lateral esquerdo Ayrton Lucas voltando de lesão, por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, e o volante Alan com a mesma lesão, mas na coxa direita. No entanto, o lateral faz fisioterapia e vive a expectativa de retornar no jogo contra o Grêmio. Enquanto o volante continua em processo final de recuperação na academia, sem trabalhos com bola.

Flamengo e Grêmio se enfrentam na quinta, às 20h (de Brasília), no Maracanã, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.