Quem é o jogador da Lazio que interessa ao Flamengo?

Escrito por Lance! • Publicada em 09/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

A um mês da abertura da janela de transferências no Brasil, o Flamengo segue em busca de nomes de peso para o técnico Tite. A bola da vez é o Meio-campista Marcos Antônio, que atuou pelo PAOK, da Grécia, na última temporada, mas pertence à Lazio, da Itália. A informação foi divulgada pelo jornalista Matheus Leal.

O empresário do jogador, de 23 anos, confirmou que o Flamengo entrou em contato para saber mais sobre as condições contratuais do atleta e estaria disposto a enviar uma proposta de empréstimo ao clube italiano. No entanto, a equipe de Roma vê como cenário ideal uma venda no valor de 6 milhões de euros (R$ 34 milhões na cotação atual), visto que desembolsou, em 2022, cerca de R$ 45 milhões para tirá-lo do Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

Números de Marcos Antônio

Pelo Campeonato Grego, o cria da base do Athletico disputou 11 jogos, foi titular em apenas três, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência. Ele tem uma média de 89% de passes certos por partida, 50% de cruzamentos efetivos, 2.2 bolas recuperadas por jogo, 42% de bolas vencidas, 0.7 chutes realizados por partida. e uma nota média de 6.79, segundo o SOFASCORE.

A janela vai de 10 de julho a 2 de setembro e o departamento de futebol está ciente de carências no elenco rubro-negro. Tite segue na espera de um substituto para o Nico De La Cruz, visto que Alan, Pulgar e Igor Jesus ocupam uma faixa de campo diferente da que o uruguaio ocupa.