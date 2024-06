Narrador elogia Andreas Pereira e relembra erro do meia em Flamengo x Palmeiras: ‘Marcado’

Andreas Pereira marcou um gol pela Seleção Brasileira contra o México (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 22:54 • Rio de Janeiro (RJ)

Andreas Pereira marcou o primeiro gol da Seleção Brasileira contra o México, neste sábado (8), nos Estados Unidos. Narrador do jogo no sportv, Luiz Carlos Jr elogiou o meia pelo gol e citou o erro do atleta na final da Libertadores de 2021, entre Flamengo e Palmeiras.

- Dominou, teve muita categoria e tirou a marcação. Deixou dois no chão e tirou do goleiro. Lindo gol. Foi o primeiro gol do Andreas em quatro jogos pela Seleção Brasileira. Mas ficou muito marcado pela infelicidade na decisão da Libertadores contra o Palmeiras - comentou.

Na decisão da Libertadores de 2021, Andreas escorregou na prorrogação e gerou o gol do Palmeiras. Deyverson roubou a bola do meia e avançou sozinho para marcar e dar o título ao Alviverde. O jogador foi bastante criticado por torcedores do Flamengo e deixou o clube em 2022.