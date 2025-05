O Flamengo venceu a LDU, do Equador, por 2 a 0 na noite de quinta-feira (15), no Maracanã. Com o resultado, em partida válida pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores, a equipe rubro-negra se aproximou da classificação às oitavas, dependendo apenas de si.

Com oito pontos, o Flamengo está na segunda posição do Grupo C, empatado com a LDU. O time equatoriano, no entanto, está com um gol de saldo em desvantagem para o brasileiro. Quem lidera é o Central Córdoba, da Argentina, com 11 pontos.

Léo Ortiz comemora gol pelo Flamengo na Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Veja as possibilidades de classificação do Flamengo na Libertadores

Com este cenário, uma simples vitória do Flamengo contra o Deportivo Táchira, no Maracanã, classifica a equipe rubro-negra na Libertadores. Em caso de empate, o Flamengo terá que secar a LDU contra o Córdoba. Um empate entre as equipes classifica o Rubro-Negro na próxima fase da competição. Se o Flamengo perder, terá que torcer por uma vitória do Central Córdoba. Além disso, precisará observar o saldo de gols. Se for derrotado no Maracanã por dois gols de diferença e a LDU, por exemplo, por um, os equatorianos que avançarão de fase no torneio.

LDU e Central Córdoba se enfrentam no Equador. Ambos os jogos serão no dia 28 de maio.

Confira a classificação do Grupo C

Time Pontuação Saldo de gols 1° - Central Córdoba 11 3 2° - Flamengo 8 2 3° - LDU 8 1 4° - Deportivo Táchia 0 -6

