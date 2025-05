Libertadores: veja a escalação do Flamengo para enfrentar o Central Córdoba

O técnico Filipe Luís escalou o Flamengo para o jogo contra o Central Córdoba nesta quarta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. Para o compromisso no Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Este (ARG), fundamental para o Rubro-Negro na competição, o treinador optou por Danilo ao lado de Léo Pereira na zaga. Ortiz começa no banco.

O Flamengo entra em campo com: Rossi; Wesley, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, De la Cruz e Arrascaeta; Gerson, Bruno Henrique e Pedro.

Cebolinha e Plata não viajaram com a delegação do Flamengo para a Argentina. O primeiro, que sentiu um incômodo na panturrilha esquerda contra o Cruzeiro, no final de semana, foi diagnosticado com uma pequena lesão da fáscia muscular na região, a mesma que passou por cirurgia em 2024. Já Plata não fica à disposição por conta de um edema ósseo no joelho direito. Ele já foi desfalque no último compromisso do Rubro-Negro.

Danilo começa a partida contra o Central Córdoba pela Libertadores no time titular (Foto: GIlvan de Souza/Flamengo)

Veja a escalação do Central Córdoba

O Central Córdoba, que poupou alguns jogadores no final de semana, está escalado com: Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, José Florentín e Quagliata; Luis Miguel Angulo, Matías Perelló e Leonardo Heredia.

A equipe argentina lidera o Grupo C com sete pontos.

Tudo sobre o jogo entre Central Córdoba e Flamengo pela Libertadores (onde assistir, horário e local)

✅ FICHA TÉCNICA

CENTRAL CÓRDOBA X FLAMENGO

4ª RODADA - FASE DE GRUPOS - LIBERTADORES

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estadio Único Madre De Ciudades, em Santiago del Este (ARG);

📺 Onde assistir: TV Globo e Paramount+ (streaming);

