Libertadores: Flamengo encara a Batalha de Avellaneda pela Glória Eterna

AVELLANEDA (ARG) - Chegou o dia, torcedor rubro-negro. O Flamengo, em busca do tetracampeonato da Libertadores, enfrenta o Racing nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal. O confronto no El Cilindro, em Avellaneda, definirá quem ficará com uma das vagas para a grande decisão da competição. O Rubro-Negro, por conta da vitória por 1 a 0 no Maracanã, no jogo de ida, tem a vantagem do empate.

A partida na casa da "La Academia" contará com muita festa dos locais. A expectativa é que cerca de 55 mil torcedores estejam no estádio para assistir à "Batalha de Avellaneda", como está sendo chamada por alguns torcedores.

No Rio de Janeiro, o Flamengo jogou melhor que o Racing, mas não conseguiu fazer um placar superior ao de 1 a 0. Com isso, o time Rubro-Negro pode se classificar até mesmo com um empate. No caso de uma derrota por um gol de diferença, o confronto irá para os pênaltis. Por outro lado, se o time argentino vencer por dois ou mais gols de diferença, o Rubro-Negro estará eliminado.

A reportagem do Lance! está em Buenos Aires desde o início da semana para acompanhar o clima para esse confronto. Por aqui, o ambiente é de muito otimismo por parte dos torcedores do Racing, que confiam em sua equipe, na mística do El Cilindro e também no técnico Gustavo Costas, que tem a sua história entrelaçada com a do clube argentino. Afinal, Gustavo era o mascote do clube desde pequeno, foi jogador, capitão e agora, com uma grande equipe, tem condição de coroar toda essa história.

No entanto, sabe-se que o time do Flamengo é superior tecnicamente e mostrou isso no primeiro confronto. Para o jogo em Avellaneda, o técnico Filipe Luís sabe que sua equipe precisará suportar a pressão da torcida local, que não será pouca.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo tem uma dúvida principal para esse jogo, e ela está no ataque. Afinal, sem Pedro, que se machucou no jogo de ida, Bruno Henrique e Gonzalo Plata brigam pela titularidade. Além deles, Wallace Yan, Juninho e Carrascal também podem ocupar o lugar. Já na defesa, a tendência é que Léo Ortiz volte a ficar ao lado de Léo Pereira. Se isso não acontecer, Danilo formará a dupla de zaga no lugar de Ortiz.

O Flamengo deve entrar em campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz (Danilo), Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Luiz Araújo, Plata (Bruno Henrique) e Carrascal.

Filipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outra chave da Libertadores

Pelo outro lado da chave da Libertadores, a LDU venceu o Palmeiras por 3 a 0 no jogo de ida, no Equador. Assim, já está com um pé na classificação. As equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira, em São Paulo, com a torcida alviverde confiante em uma grande virada.

