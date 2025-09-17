Reencontro na Libertadores: veja como foi a passagem de Rossi, do Flamengo, no Estudiantes

A partida entre Flamengo e Estudiantes nesta quinta-feira (18), no Maracanã, marcará o reencontro de Rossi com o time argentino. O advesário do Rubro-Negro pela Libertadores foi o primeiro grande clube que o goleiro defendeu as cores. Para já entrar no clima do jogão de ida das quartas de final da competição, o Lance! relembra como foi a passagem de Rossi pelo Estudiantes.

Ainda com 19 anos, Rossi foi comprado pelo Estudiantes em 2015, após se destacar pelo Chacarita (divisões inferiores da Argentina), time que o formou. Em La Plata, no entanto, não obteve tanto sucesso. Apesar do pouco tempo, foi lá que o goleiro disputou as suas primeiras partidas na elite do futebol nacional.

- Eu joguei lá, sei o que é a Libertadores para o Estudiantes (...) Eu jogava em um time lá que hoje está na Série B, eu joguei nele na Série C. O Estudiantes foi o primeiro time da Série A que me comprou, cheguei lá muito novo, com 19 anos, e cheguei para jogar na reserva. Consegui jogar lá um ano e meio, três jogos no profissional e depois fui emprestado - detalhou o goleiro em coletiva de imprensa no Ninho do Urubu.

Um ano e meio depois de sua chegada ao Estudiantes, Rossi foi emprestado ao Defensa Y Justicia, da cidade de Florencio Varela, província de Buenos Aires. Posteriormente, foi vendido ao Boca Juniors, clube em que se destacou antes de chegar ao Flamengo. Ele reconhece que chegou ao Estudiantes como uma espécie de aposta.

- Na verdade, no Estudiantes fui uma aposta. Tinham dois goleiros experientes e eu era a aposta futura. Joguei pouco, era muito novo ainda. Não tinha experiencia na Série A, era muita diferença no ritmo de jogo - iniciou o goleiro do Flamengo.

Rossi, do Flamengo, com a camisa do Estudiantes durante treino (Foto: Divulgação)

- Eu fui para o Defensa y Justicia emprestado para disputar pela titularidade. Consegui ser titular e começou a minha sequência na Série A da Argentina. Chamei atenção do Boca, eles confiaram em mim. Tentaram me tirar, mas tiveram que conversar com Estudiantes e com Chacaritas, que tinham o direitos. O Boca me comprou, e começou a minha história lá - completou.

Momento de Rossi no Flamengo

Rossi chega para a partida desta quinta-feira como um dos pilares da equipe de Filipe Luís. Um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, o argentino vem se destacando quando necessário, apesar do sistema defensivo do Flamengo contribuir para que ele não tenha muito trabalho.

Confira números da carreira de Rossi, goleiro do Flamengo 🧤

Boca Juniors – 151 jogos

Flamengo – 121 jogos

Lanús – 30 jogos

Defensa y Justicia – 11 jogos

Al‑Nassr – 8 jogos

Deportes Antofagasta – 5 jogos

Estudiantes – 3 jogos

Chacarita Juniors – 1 jogo

* Números do site Transfermarket

